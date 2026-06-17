ФАС поручила усилить контроль за продажей топлива аграриям

ФАС России усилит контроль за ценами на топливо для аграриев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива сельскохозяйственным производителям в период сезонных полевых работ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что усиление контроля направлено на обеспечение стабильного снабжения аграриев топливом в период проведения сезонных работ. Особое внимание необходимо уделить соблюдению антимонопольного законодательства в мелкооптовом сегменте, включая продажу топлива с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций, подчеркнули в ФАС.

Соответствующие указания направлены в 11 территориальных управлений ФАС России. Ведомство рекомендовало оперативно принимать меры антимонопольного реагирования в случае выявления признаков нарушений. Кроме того, территориальным органам совместно с региональными властями поручено сформировать перечень сельскохозяйственных предприятий с указанием объемов их потребления топлива.

8 июня в ходе совещания под председательством вице-премьера Александра Новака министерство энергетики РФ презентовало комплекс мер, призванных стабилизировать ситуацию с поставками топлива внутри страны. Новак потребовал выработать конкретные действия, которые позволят отслеживать все происходящие процессы, а также задействовать весь доступный набор инструментов.

Ранее Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве.