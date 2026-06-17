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Бизнес

ФАС поручила усилить контроль за продажей топлива аграриям

ФАС России усилит контроль за ценами на топливо для аграриев
noomcpk/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива сельскохозяйственным производителям в период сезонных полевых работ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что усиление контроля направлено на обеспечение стабильного снабжения аграриев топливом в период проведения сезонных работ. Особое внимание необходимо уделить соблюдению антимонопольного законодательства в мелкооптовом сегменте, включая продажу топлива с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций, подчеркнули в ФАС.

Соответствующие указания направлены в 11 территориальных управлений ФАС России. Ведомство рекомендовало оперативно принимать меры антимонопольного реагирования в случае выявления признаков нарушений. Кроме того, территориальным органам совместно с региональными властями поручено сформировать перечень сельскохозяйственных предприятий с указанием объемов их потребления топлива.

8 июня в ходе совещания под председательством вице-премьера Александра Новака министерство энергетики РФ презентовало комплекс мер, призванных стабилизировать ситуацию с поставками топлива внутри страны. Новак потребовал выработать конкретные действия, которые позволят отслеживать все происходящие процессы, а также задействовать весь доступный набор инструментов.

Ранее Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве.

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