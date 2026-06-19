ФАС взяла под контроль ситуацию с ценами на топливо в Калужской области

ФАС контролирует ситуацию с ценами на бензин в Калужской области

В Калужской области Федеральная антимонопольная служба (ФАС) взяла под контроль ситуацию с ценами на топливо на местных автозаправках. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональном министерстве конкурентной политики.

По данным ведомства, значительное повышение цен было замечено у небольших АЗС и маленьких региональных сетей, которые занимают примерно 20% рынка. На заправках крупных производителей отмечались большие очереди, вызванные ажиотажным спросом. Повышенный спрос на ходовые марки бензина ощущался на севере области и на границах с соседними регионами.

В министерстве подчеркнули, что крупные компании по просьбе региональных властей создали запас бензина на две недели, а дизельного топлива — на три недели.

В мае в ряде регионов России произошел резкий скачок цен на топливо, а в Крыму и Севастополе автозаправки начали отпускать топливо до 20 литров на автомобиль. 15 июня свободная продажа на АЗС в Севастополе частично возобновилась.

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