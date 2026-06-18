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Бизнес

В Москве оценили ситуацию с поставками нефтепродуктов и работой АЗС

КГХ: поставка нефтепродуктов в Москву и работа АЗС происходят в штатном режиме
Sha Dati/Global Look Press

В Москве в штатном режиме осуществляются поставки нефтепродуктов и работа всех автозаправочных станций (АЗС). Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в канале в мессенджере «Макс».

«В связи с поступающими запросами комплекс городского хозяйства Москвы сообщает, что поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС в городе происходят в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Москва и Подмосковье ночью и утром 18 июня подверглись самой масштабной атаке беспилотников за последние два года. Силы противовоздушной обороны за утро сбили 194 дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Несколько беспилотников достигли Московского нефтеперерабатывающего завода. Также произошел пожар на крупном рынке «Садовод».

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе в результате атаки пострадали 17 человек, включая двоих детей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что ФАС проверит «Нефтьмагистраль» после повышения цен на топливо.

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