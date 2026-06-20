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Общество

Роспотребнадзор оценил риски распространения лихорадки денге в РФ

Роспотребнадзор: риск распространения лихорадки денге в России отсутствует
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Риск распространения лихорадки денге в России отсутствует, регистрируются только завозные случаи. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вспышка лихорадки денге регистрируется в Шри-Ланке. С начала года было выявлено более 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами. Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора держат эти сообщения на контроле.

В апреле сообщалось, что в России разработана вакцина от лихорадки Денге. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова уточнила, что вакцина была разработана по обращению президента Республики Никарагуа Даниеля Ортеги.

Роспотребнадзор до этого исключил распространение лихорадки Денге в России, несмотря на выявление заболевания у россиянки, вернувшейся из Южной Африки. При этом в ведомстве призвали при посещении стран Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары, — именно их укус является основным путем передачи инфекции.

Ранее академик назвал две причины всплеска заболеваемости гемофильной инфекцией в России.

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