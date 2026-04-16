В России разработали вакцину от лихорадки денге

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В России разработана вакцина от лихорадки денге. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, пишет РИА Новости.

«Разработана рекомбинантная генно-инженерная вакцина против лихорадки денге», — сказала она на коллегии ФМБА.

Скворцова уточнила, что вакцина была разработана по обращению президента Республики Никарагуа Даниеля Ортеги. В настоящий момент начались ее клинические испытания.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что рисков распространения лихорадки денге в России нет. Специалисты уточнили, что болезнь не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров.

Лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, передающееся через укусы инфицированных комаров рода Aedes. Характерным признаком заболевания является сыпь на коже. Она может быть кореподобной, петехиальной (точечные кровоизлияния), уртикарной (волдыри) и сопровождаться зудом и шелушением кожи. У заразившихся поднимается высокая температура до 39–41 градусов. Среди других симптомов сильная головная и мышечная боль, поэтому денге еще называют «костоломной лихорадкой».

Ранее туристов на Бали предупредили об изменениях в поведении комаров-переносчиков опасных вирусов.

 
