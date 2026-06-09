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Общество

Академик назвал две причины всплеска заболеваемости гемофильной инфекцией в России

Онищенко объяснил рост заболеваемости гемофильной инфекцией статистикой
Shutterstock

Рост показателей заболеваемости гемофильной инфекцией (заразное бактериальное заболевание, вызываемое гемофильной палочкой; чаще всего поражает бронхи, легкие, горло и нервную систему) в РФ объясняется цикличностью и улучшением возможностей диагностики, сообщил ТАСС академик РАН (Российской академии наук), зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Эксперт считает статистику основной причиной роста показателей.

«Гемофильная инфекция имеет очень разнообразную картину, и она могла просто подходить к другим диагнозам. Это первое. Второе. Как и всякая другая инфекция, она имеет свою цикличность», — сказал академик.

Онищенко подчеркнул, что эта инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому время от времени она начинает распространяться активнее. В первую очередь инфекция опасна для детей и людей пожилого возраста, так как у них слабый иммунитет. Лечить заболевание нужно антибиотиками.

До этого стало известно, что в 2025 году заболеваемость гемофильной инфекцией в России превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза. В то же время возросло количество случаев заражения краснухой, корью и гриппом.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какие бактерии устойчивы к антибиотикам.

 
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