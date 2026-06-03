Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки денге в России

Распространение лихорадки денге в России исключено. Об этом говорится в заявлении Роспотребнадзора.

«В связи с появлением публикации о случае заражения лихорадкой денге у россиянки, вернувшейся из Южной Африки, Роспотребнадзор информирует, <...> распространение лихорадки денге на территории РФ исключено», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве призвали при посещении в стран Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары, — именно их укус является основным путем передачи инфекции.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова до этого сообщила, что в России разработана вакцина от лихорадки денге. Она уточнила, что вакцина была разработана по обращению президента Республики Никарагуа Даниеля Ортеги. В настоящий момент начались ее клинические испытания.

Лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, передающееся через укусы инфицированных комаров рода Aedes. Характерным признаком заболевания является сыпь на коже. Она может быть кореподобной, петехиальной (точечные кровоизлияния), уртикарной (волдыри) и сопровождаться зудом и шелушением кожи. У заразившихся поднимается высокая температура до 39–41 градусов. Среди других симптомов — сильная головная и мышечная боль, поэтому денге еще называют «костоломной лихорадкой».

Ранее врач рассказал, как распознать лихорадку денге.