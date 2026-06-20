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Общество

В одном из регионов Урала объявлен режим беспилотной опасности

Власти объявили в Тюменской области режим беспилотной опасности
Станислав Красильников/РИА Новости

Режим беспилотной опасности объявлен в Тюменской области. Об этом сообщили в канале РСЧС региона в мессенджере «Максе».

Население призвали соблюдать спокойствие и соблюдать бдительность.

Тем временем аэропорт Тюмени временно приостановил работу, сообщает пресс-служба Росавиации.

До этого губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил в регионе режим беспилотной опасности. На этом фоне в аэропорту Екатеринбурга были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 20 июня над регионами России в общей сложности сбили 187 беспилотников ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.

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