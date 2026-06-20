Аэропорт Тюмени временно приостановил работу

В аэропорту Тюмени введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тюмени (Рощино). Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого временные ограничения вводились в авиагаванях Уфы, Ижевска, Казани, Чебоксар, Ульяновска и Калуги.

Ограничения в аэропортах могут вводиться в связи с налетами беспилотников. В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 20 июня средства противовоздушной обороны сбили 187 беспилотников над территорией России, Черным и Азовским морями.

На фоне атак в Пензенской области был введен план «Ковер», означающий требование немедленной посадки или вывода из воздушного пространства всех гражданских судов, кроме военных и поисково-спасательных.

Ранее в Екатеринбурге мужчина таинственно исчез по дороге в аэропорт.