Над территорией России за ночь сбили более 180 беспилотников

Ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 187 беспилотников над территорией России, Черным и Азовским морями. Об этом сообщило министерство обороны РФ в мессенджере ««Макс».

С 20:00 19 июня до 7:00 мск 20 июня дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 187 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

На фоне атак в Пензенской области был введен план «Ковер», означающий требование немедленной посадки или вывода из воздушного пространства всех гражданских судов, кроме военных и поисково-спасательных. Он вводится при появлении в небе неопознанных летающих объектов, ракет или беспилотников для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее в ведомстве заявили, что за шесть часов силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областями, Москвой, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.