Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Москве

Синоптик Макарова: погода в Москве на неделе будет не жаркая, но и не холодная

Постепенное снижение температуры ожидается в Москве на следующей неделе после того, как в понедельник воздух прогреется до +26 °C. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

По словам специалиста, в ближайшие дни ожидается «не жаркая, но и не холодная» погода, так как большая часть европейской территории России, в том числе центр, будет находиться «под влиянием атмосферной ложбины».

Макарова отметила, что «погода будет неустойчивой», то есть будут и облачность, и солнечные дни, и дожди. Синоптик сообщила, что во второй половине недели столбики термометров покажут +17...+22 °C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ночь на 20 июня и утром через столичный регион пройдет вторичный холодный фронт, который принесет местами небольшой кратковременный дождь, а затем в Москву вернется настоящее летнее тепло.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что дожди ливневого характера с грозами еще будут в столице до конца июня.

Ранее россиянам назвали регионы, в которые в июле придет аномальная жара.