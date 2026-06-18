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Общество

Россиянам назвали регионы, в которые в июле придет аномальная жара

Синоптик Паршина: аномальная жара в июле ожидается в четырех регионах
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В ряд регионов в июле придет аномальная жара. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Синоптик отметила, что очень жаркая погода ожидается в Мурманской и на севере Архангельской областей, а также восточных районах Карелии и Дагестане. Чуть выше нормы температура поднимется в восточной половине Якутии, на севере Хабаровского и Камчатского края, а также в Магаданской области.

Будут и регионы России, в которые придет более прохладная погода. Так, температура ниже нормы предполагается на востоке Ненецкого автономного округа, в Коми, на юго-востоке Архангельской области, в Вологодской, Кировской и Свердловской областях, Пермском крае.

До этого начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что до конца июня в Москву жара вряд ли вернется. В то же время осадки уже перевыполнили план.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что ориентировочно в ночь с четверга на пятницу Москва и Подмосковье постепенно выберутся из дождей, вместе с тем придет «робкое» потепление.

Ранее дождь с темными примесями прошел в подмосковном Железнодорожном.

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