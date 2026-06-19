Синоптик ответил, когда в Москву вернется настоящее лето

Настоящее летнее тепло вернется в Москву уже в предстоящие выходные. В воскресенье, 21 июня, воздух может прогреться до +25 °C, что соответствует климатической норме июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ночь на 20 июня и утром через столичный регион пройдет вторичный холодный фронт. Он принесет местами небольшой кратковременный дождь. Ночью температура составит от +10 °C до +13 °C, а днем, по мере роста атмосферного давления, погода начнет улучшаться. Воздух прогреется до +18…+21 °C. Тишковец отметил, что в тот день будет дуть северный ветер со скоростью 4–9 м/с.

Как сообщил синоптик, в воскресенье, в день летнего солнцестояния, погоду в столице определит гребень антициклона. Благодаря этому ожидается солнечная погода без осадков. Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1–6 м/с, а ночью температура вновь составит от +10 °C до +13 °C.

Днем воздух прогреется до +22…+25 °C. По словам Тишковца, температура не только вернется к климатической норме июня, но и превысит ее, достигнув значений, характерных для середины лета.

Синоптик также отметил, что в день летнего солнцестояния, который станет самым длинным днем года продолжительностью 17,5 часа, Солнце достигнет максимальной высоты над горизонтом, что ознаменует начало астрономического лета.

Ранее другие синоптики обещали на эти выходные в Москве жару до +29 °C и кратковременные дожди с грозой.