Москвичам спрогнозировали ливни до конца месяца

Синоптик Леус: в Москве до конца июня ожидаются ливни с грозами

Дожди ливневого характера с грозами прогнозируются в Москве до конца июня, однако в столице ожидаются и солнечные дни. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, ливни пока ничего необычного не принесли, они характерны для летнего периода в Москве.

Леус добавил, что в столице ожидаются и солнечные дни, как, например, предстоящие выходные.

Накануне начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что текущая неделя в Москве и Московской области оказалась холоднее нормы на градус-полтора из-за влияния циклона, который стоит над Балтикой и захватывает Ленинградскую область.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что ориентировочно в ночь с четверга на пятницу Москва и Подмосковье постепенно выберутся из дождей, вместе с тем придет «робкое» потепление.

На начало будущей недели синоптик спрогнозировал дальнейшее потепление до +23…+25 градусов, отметив, что и оно будет недолгим.

Ранее стало известно о температуре воды в реках московского региона.