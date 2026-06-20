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Общество

Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Балашихе

Пожар на рынке в Балашихе локализовали на площади более 1,3 тыс. кв. м

Открытое горение на строительном рынке в подмосковной Балашихе ликвидировано. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС РФ по Московской области.

«Пожар локализован на площади 1350 кв. м. В 11.00 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении ведомства.

В тушении возгорания задействовали 51 спасателя и 16 единиц техники, уточнили в МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

О возгорании на строительном рынке в МЧС стало известно в 10.04 мск. Сообщалось, что пожар возник в нежилом помещении на территории рынка. Причина возгорания пока не известна.

До этого сильный пожар возник на крупнейшем московском рынке «Садовод». По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на территорию рынка попал беспилотник. Уточнялось, что никто не пострадал.

Ранее в Ростовской области сгорел храм Андрея Первозванного.

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