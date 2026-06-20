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Общество

Крупный пожар возник в Балашихе

Крупный пожар тушат на строительном рынке в Балашихе
МЧС России

В подмосковной Балашихе возник крупный пожар на территории строительного рынка. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

По информации ведомства, возгорание возникло в нежилом здании, расположенном на строительном рынке.

К тушению огня привлекли 47 пожарных и 15 единиц техники.

Двумя днями ранее пожар возник на самом большом вещевом рынке Москвы — «Садоводе». По информации мэра столицы Сергея Собянина, туда попал один из беспилотников.

В тот же день несколько дронов попали на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода, вызвав там крупный пожар.

Новость дополняется.

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