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Автомобили

Сильный пожар на московском рынке «Садовод» попал на видео

Автомобилисты сняли первые кадры мощного пожара на «Садоводе»

В Москве на МКАД загорелся самый большой вещевой рынок «Садовод». Кадры пожара запечатлели автомобилисты.

«Сильнейший пожар разгорается прямо сейчас на «Садоводе», – говорится в публикации Telegram-канала «Москва сегодня».

На размещенных в сети кадрах видно, как больше клубы дыма поднимаются над корпусами рынка. При этом движение транспорта в районе пожара не затруднено.

До этого Собянин сообщил, что один из беспилотников упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

На фоне атак БПЛА служба столичного аэропорта Шереметьево эвакуировала пассажиров, в том числе с бортов самолетов, в безопасные места.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники упали на многоквартирный дом, частный дом, на здание фитнес-центра, объект в промышленной зоне и на здание ТЦ. Пострадала одна женщина, от госпитализации она отказалась.

Ранее в Уфе автомобиль воспламенился в жестком ДТП.
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