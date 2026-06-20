Крупный пожар на рынке в Балашихе локализовали

МЧС: пожар на строительном рынке в Балашихе локализовали на площади 1350 кв. м

Пожар на строительном рынке в Балашихе локализован на площади 1350 квадратных метров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Там уточнили, что сообщение о крупном возгорании поступило утром 20 июня. Пожар произошел на улице Текстильщиков, вл. 18.

По информации МЧС, возгорание ликвидируют около 50 человек и 15 единиц техники.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

В начале июня в подмосковном Дзержинском загорелся склад с текстильной продукцией. Огонь распространился на площади 300 кв.метров. К тушению были привлечены 44 специалиста и 14 единиц техники.

До этого в Архангельске во время крупного пожара в промзоне удалось спасти щенка. Речь идет о возгорании склада на территории Кузнечихинского промузла. Площадь пожара составила около 7,5 тыс. квадратных метров, уточнили в региональном МЧС. Спасатели помогли собаке, в итоге животное оставили в подразделении по решению начальника. В данный момент щенок уже освоился и привык к режиму работы пожарной части.

Ранее на Ставрополье потушили пожар на полигоне ТБО.