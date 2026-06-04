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Общество

На Ставрополье потушили пожар на мусорном полигоне

МЧС: возгорание на полигоне ТБО на Ставрополье ликвидировано
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Шпаковском округе Ставрополья ликвидировали горение мусора на площади 440 кв. метров на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России, передает «Интерфакс».

«Пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба ведомства информировала, что было потушено возгорание административного здания и склада на площади 560 квадратных метров.

Трое работников получили ожоги при пожаре, 67 человек было эвакуировано.

Пожар произошел 4 июня. По предварительной информации, при спрессовке емкостей от антисептической жидкости произошел хлопок, после которого началось возгорание. В ведомстве уточнили, что пострадавших доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь.

Точную причину пожара установят после экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение, уточнили в следственном управлении (СУ) СК России по Ставропольскому краю.

Ранее под Омском произошел пожар на крупнейшей в регионе свалке.

 
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