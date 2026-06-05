Российские пожарные оставили жить в части спасенного щенка

МЧС Архангельска: при пожаре в промзоне спасли щенка и оставили в подразделении

В Архангельске во время крупного пожара в промзоне удалось спасти щенка. Ему оказали помощь и оставили в подразделении МЧС, рассказали в пресс-службе.

Речь идет о возгорании склада на территории Кузнечихинского промузла. Площадь пожара составила около 7,5 тыс. квадратных метров, уточнили в ведомстве.

«Когда открытое пламя удалось сбить, услышали писк и на пепелище заметили крохотный черный комочек. Маленький щенок, нашедший убежище под контейнером уже не ждал чуда. Испуганный, с оплавившимися усами и вплавившимся в шерсть кусочком пластика», — говорится в сообщении.

Спасатели помогли собаке, в итоге животное оставили в подразделении по решению начальника.

Как уточнили в ведомстве, щенок уже освоился и привыкает к ритму пожарной части.

3 июня поступило сообщение о задымлении. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные формирования, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Эвакуировались самостоятельно 40 человек, пострадавших нет. Для ликвидации возгорания задействовали свыше 100 человек личного состава и 29 единиц техники, включая вертолет МИ-8.

Ранее крупный пожар возник в НИИ благородных и редких металлов в Иркутске.