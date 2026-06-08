В Подмосковье загорелся склад с текстилем

Склад с текстилем загорелся на площади порядка 300 квадратных метров в подмосковном Дзержинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве отметили, что пожар произошел по адресу: город Дзержинский, Дзержинское шоссе дом 1. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

К тушению были привлечены 44 специалиста и 14 единиц техники, добавили в МЧС.

5 июня сообщалось, что пожар в СНТ «Маяк» в Красноярске уничтожил шесть дачных домов, огонь удалось потушить. Ситуацию усложняла сухая жаркая погода. Огонь тушили 70 пожарных, задействовав 18 единиц техники. Его удалось полностью ликвидировать. О пострадавших не сообщалось, причины возгорания выясняются.

До этого в Архангельске во время крупного пожара в промзоне удалось спасти щенка. Речь идет о возгорании склада на территории Кузнечихинского промузла. Площадь пожара составила около 7,5 тыс. квадратных метров, уточнили в региональном МЧС. Спасатели помогли собаке, в итоге животное оставили в подразделении по решению начальника. В данный момент щенок уже освоился и привык режиму работы пожарной части.

Ранее на Ставрополье потушили пожар на полигоне ТБО.