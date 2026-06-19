На севере Москвы произошло возгорание из-за электровелосипеда

На севере Москвы из-за электровелосипеда произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Открытое горение возникло на пятом этаже жилого здания, но вскоре было потушено экстренными службами. Причиной возгорания, по предварительным данным, стали батареи от велосипеда.

Это уже не первый случай, когда причиной возгорания становятся аккумуляторы. Так, 17 июня на складе «ВкусВилла» на Пятницком шоссе в Митино загорелись аккумуляторы для электровелосипедов. Отмечается, что на складе вспыхнули две батареи. Прибывшие на место пожарные успели своевременно их потушить, пока пламя не перекинулось на другие батареи, о пострадавших не сообщается.

В этот же день у жительницы Петербурга взорвался павербанк, не подключенный к сети. Как рассказала сама девушка, она оставила устройство на постели и ушла в другую комнату по делам. В какой-то момент она услышала хлопок, и, вернувшись в помещение, заметила воспламенившееся устройство.

Ранее взрыв аккумулятора вызвал пожар и ущерб на €2 млн в европейском городе.