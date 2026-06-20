Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения

В аэропорту Ижевска введены ограничения на полеты

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В пресс-службе указали, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого временные ограничения ввели в аэропортах Казани, Чебоксар и Ульяновска. Также работу приостановили аэропорты Пензы и Калуги.

До этого в аэропортах Сочи и Геленджика ограничивали прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации отмечали, что ограничения в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Геленджик и Краснодар и из них, поэтому возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее в Екатеринбурге мужчина таинственно исчез по дороге в аэропорт.