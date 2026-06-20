В трех российских аэропортах ввели ограничения

В аэропортах Казани, Чебоксар и Ульяновска ввели ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Чебоксар и Ульяновска ввели ограничения на прием и выпуск. Об этом сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации ограничения назвали необходимыми для обеспечения безопасности полетов.

До этого работу приостановил аэропорт Пензы. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также действуют в аэропорту Калуги.

До этого в аэропортах Сочи и Геленджика ограничивали прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации отмечали, что ограничения в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Геленджик и Краснодар и из них, поэтому возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее в Екатеринбурге мужчина таинственно исчез по дороге в аэропорт.