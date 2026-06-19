В Екатеринбурге мужчина таинственно исчез по дороге в аэропорт

Е1: на Урале ищут мужчину, пропавшего по дороге в аэропорт

В Екатеринбурге полиция и волонтеры разыскивают 45-летнего мужчину, который исчез по пути в аэропорт Кольцово. Об этом сообщает Е1.

14 июня мужчина должен был улететь в отпуск вместе с семьей. Днем он вышел из дома в Екатеринбурге, сел в такси, доехал до аэропорта и исчез. Близкие ждали его в Кольцово, но он там так и не появился.

Поисками пропавшего занимаются полицейские, добровольцы и родственники. Они осматривают аэропорт и прилегающую территорию, проверяют железнодорожный вокзал и район, где проживал мужчина. Также отрабатываются больницы.

До этого в Якутии во время похода мужчина отошел от друзей в лес и пропал. Инцидент произошел в Вилюйском районе регионе, в местности Харандаас. Поиски начались только спустя две недели, когда близкие обратились в профильные службы. Недалеко от Харандаас расположена аномальная зона, которую наделяют мифическими свойствами.

Ранее пропавшую в Таиланде россиянку спасли от «арабской мафии» и вернули домой.