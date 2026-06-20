В двух московских аэропортах ввели ограничения на полеты

В Жуковском и Домодедово ввели ограничения на полеты

В аэропорту Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. В Росавиации пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Калуги. В аэропортах Сочи и Геленджика ограничили прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации уточнили, что ограничения в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Геленджик и Краснодар и из них, поэтому возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее в Минтрансе уточнили количество задержанных рейсов в Москве.