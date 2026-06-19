В Карачаево-Черкессии нашли тело подростка, которого унесло течением реки

В КЧР обнаружили тело подростка, которого во время купания унесло течением реки

В Карачаево-Черкессии обнаружили тело подростка, которого при купании унесло течением реки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

«В ходе проведения поисковых работ на реке Маруха в двух километрах от места происшествия обнаружено тело 15-летнего подростка», — заявили в пресс-службе.

19 июня в Карачаево-Черкесии на горных реках Учкулан и Маруха ведутся поисковые работы. Течением унесло двух человек.

11 июня в Бурятии мальчик утонул, спрыгнув с лодки на середине озера.

В начале мая в Санкт-Петербурге подросток попал в реанимацию, после того как неудачно упал во время вейксерфинга. Инцидент произошел в вейк-парке города. Сообщалось, что во время катания 11-летний мальчик мог сорваться с двухметровой высоты. Ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее две трехлетние сестры утонули в бассейне частного дома, пока семья спала.