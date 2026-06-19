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Общество

Подростка и мужчину унесло течением во время купания в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии двое человек утонули, купаясь в горных реках

В Карачаево-Черкесии на горных реках Учкулан и Маруха ведутся поисковые работы. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, их течением унесло двух человек.

19 июня в Карачаевском районе на реке Учкулан перевернулся катамаран с двумя туристами из Москвы. По данным Telegram-канала «112», 32-летний мужчина выплыл самостоятельно, а его 52-летнего спутника унесло течением.

Группа не регистрировала сплав в МЧС и не привлекала инструкторов. СУ СКР по региону начал проверку, прокуратура Карачаевского района контролирует результаты.

Также сегодня в Зеленчукском районе на реке Маруха вблизи станицы Кардоникская подростка унесло течением во время купания.

В поисках участвуют 46 человек, 15 единиц техники и два плавсредства. Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС, республиканской аварийно-спасательной службы и Центра ГИМС МЧС обследуют русла рек и прилегающие берега.

Ранее пожилой мужчина утонул в море за 54 секунды, пытаясь спасти тонущую собаку.

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