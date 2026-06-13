Подросток не выжил, нырнув из лодки в озеро в Бурятии

В Бурятии 15-летний подросток утонул на глазах у детей и взрослых

В Бурятии мальчик утонул, спрыгнув с лодки на середине озера. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

Вечером 11 июня 15-летний подросток вместе с родственниками, у которых он гостил в селе Полканово на летних каникулах, отправился к Рыбному озеру.

На берегу взрослые занялись рыбалкой, а дети на резиновой лодке уплыли к середине водоема и начали нырять. Подросток нырнул последним и почти сразу начал тонуть. Другие дети и приплывшие на помощь взрослые не смогли его спасти.

Позже тело несовершеннолетнего обнаружили на дне и извлекли на берег водолазы. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

До этого в Якутии нашли тело трехлетнего ребенка. Оно находилось примерно в четырех километрах ниже по течению реки, недалеко от берега. Предварительно установлено, что ребенок, оставшись без присмотра взрослых, ушел с территории дома в селе Арылах и направился к реке Малая Ботуобуйа. У воды мальчик сорвался и утонул. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мальчик ушел из дома и утонул в реке, пока его отец смотрел сериал.