В Англии столкнулись два поезда

Два поезда столкнулись рядом с городом Бедфорд, который находится в центральной части Англии. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По ее информации, в результате ЧП есть пострадавшие. Инцидент произошел около 17:15 по местному времени (19:15 мск). Оба поезда ехали в Лондон на вокзал Сент-Панкрас. Один состав следовал из города Ноттингем, второй — из Корби. Второй поезд, вероятно, врезался в хвостовую часть первого состава.

В феврале в кантоне Вале в швейцарских Альпах сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего пострадали пять человек. В аварию попал состав компании BLS AG, ехавший из Гоппенштайна в Хохтенн.

В январе в районе населенного пункта Адамус на юге Испании (провинция Кордова) произошла железнодорожная катастрофа. Речь идет о столкновении двух скоростных поездов Iryo и Alvia. Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo сошел с рельсов на прямом участке ж/д. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава.

Ранее два поезда столкнулись в Словакии.