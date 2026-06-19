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Общество

В Петербурге предупредили об изменении маршрутов электричек из-за ВСМ

Комитет по транспорту Петербурга: с июля маршруты электричек изменятся из-за ВСМ
Elena Mayorova/Global Look Press

В Петербурге с 1 июля 2026 года изменятся маршруты пригородных поездов Волховстроевского направления из-за строительства ВСМ «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщил городской комитет по транспорту на своей странице в VK.

Из пресс-релиза ведомства следует, что электрички между Московским вокзалом и Обухово будут временно перенаправлены в Рыбацкое: эта станция станет конечным пунктом для поездов из Волховстроя и отправной точкой в обратном направлении.

Чтобы увеличить пропускную способность транспортно-пересадочного узла Рыбацкое, движение на Невско-Василеостровской линии метро усилили с 23 до 27 пар составов в час по будням, а интервал между ними сократили до 2–2,5 минуты.

Кроме того, с 1 июля на автостанциях в Невском и Колпинском районах будет размещен резервный автопарк пассажирского наземного транспорта на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

В комитете подчеркнули, что инфраструктура станции метро в Рыбацком имеет всю необходимую инфраструктуру для передвижения маломобильных пассажиров и людей с детскими колясками: там есть поручни, тактильные указатели, противоскользящие полосы, звуковая навигация, подъемные платформы и аппарели.

Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль начали строить между Москвой и Санкт-Петербургом в 2024 году по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». По плану к 2030 году по ней смогут ездить по 23 млн пассажиров в год, время в пути будет составлять 2 часа 15 минут.

В апреле в Петербурге продемонстрировали макет первого поезда для этой дороги. По словам главы государства, планируется построить аналогичные магистрали в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.

Ранее стало известно, как будет выглядеть первый поезд для ВСМ.

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