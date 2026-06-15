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Политика

Путин рассказал главе Минтранса о планах строительства ВСМ «Москва-Минск»

Путин заявил, что неоднократно обсуждал с Лукашенко проект ВСМ «Москва-Минск»
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Минтранса РФ Андреем Никитиным, что неоднократно обсуждал с белорусским коллегой Александром Лукашенко проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва-Минск». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко — прим. ред.) неоднократно это обсуждали», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что Лукашенко поддерживает проект создания магистрали, никаких административных тонкостей не будет.

ВСМ — это двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/час. Первой такой дорогой в России станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Помимо ВСМ Москва — Петербург планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.

В феврале госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев заявлял, что реализация проекта по созданию ВСМ будет включена в стратегические планы СГ на ближайшую трехлетку.

Ранее «Газета.Ru» писала, как модернизация транспортной системы России стимулирует экономический рост.

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