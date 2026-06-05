Первый в России высокоскоростной поезд будет стильным, сообщили в Сбере

В Сбере рассказали о работе над ливреей поезда для ВСМ

Первый в России высокоскоростной поезд в ближайшее время получит не только имя, но и фирменный облик. Работа по этим направлениям практически завершена, рассказал на полях ПМЭФ первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, первый поезд для ВСМ получит стильную современную окраску, а его название вскоре определят с учетом мнения пассажиров.

Ведяхин отметил, что совместная команда дизайнеров и инженеров сейчас завершает разработку ливреи — цветографической схемы внешней окраски и брендирования — высокоскоростного поезда для проекта ВСМ. Он отметил, что специалисты учитывали как требования к отсутствию перегрева, простоте обслуживания и другие технические аспекты, так и эстетику.

«В результате поезд будет выглядеть стильно и современно. Ливрея сформирует облик будущего поезда, который будет перевозить пассажиров по первой в России высокоскоростной магистрали. Итоговое решение по названию и окраске поезда будет представлено в ближайшее время», — добавил Ведяхин.