Двое пострадавших при атаке БПЛА под Брянском прооперированы

Министр Ходжев: двоих пострадавших при атаке БПЛА под Брянском прооперировали

Двое пострадавших в результате атаки беспилотника на автобус в Брянской области перенесли операции и находятся в стабильном состоянии. Об этом рассказал министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев, передает БелТА.

Уточняется, что операцию провели ребенку, госпитализированному в Республиканский научно-практический центр детской хирургии в тяжелом состоянии. Она заняла почти пять часов.

Кроме того, был прооперирован взрослый пациент, который находится в Главном военном медицинском клиническом центре №432 вооруженных сил Белоруссии.

«Состояние каждого из них в раннем послеоперационном периоде достаточно стабильно», — уточнил Ходжаев.

В настоящее время процесс лечения продолжается. Министр выразил надежду, что послеоперационный период также будет протекать позитивно.

Днем 17 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из белорусского Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее госсекретарь СГ обвинил Киев в бесчеловечности после удара по автобусу под Брянском.