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Политика

Госсекретарь СГ обвинил Киев в бесчеловечности после удара по автобусу под Брянском

Глазьев: удар по автобусу с детьми подтверждает, что для Киева нет человечности
Telegram-канал «Егор Ковальчук»

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми в Брянской области подтверждает, что для Киева и его западных кураторов не существует принципов элементарной человечности. Об этом ТАСС заявил государственный секретарь Союзного государства (СГ) Сергей Глазьев.

«Эти трагические события, произошедшие накануне Дня Памяти и скорби и 85-летия начала Великой Отечественной войны, только усиливают нашу решимость защитить наши народы, и особенно детей, от повторения преступлений фашизма уже XXI веке», — сказал госсекретарь.

Глазьев добавил, что в СГ рассматривают инцидент как факт преднамеренной эскалации конфликта.

Накануне врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик. По его словам, атаку на автобус совершили военнослужащие ВСУ с использованием дрона самолетного типа.

В автобусе находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.

Ранее Лукашенко призвал Украину к ответу за удар по автобусу с детьми в Брянской области.

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