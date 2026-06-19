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Общество

Восьми россиянам вынесли приговор в Баку по делу о наркотиках

Baza: восемь россиян получили в Азербайджане по 3-4 года колонии за наркотики
Shutterstock/FOTODOM

В Баку суд приговорил к трем и четырем годам колонии граждан России, задержанных по делу о кибермошенничестве и транзите наркотиков из Ирана. Об этом сообщает азербайджанское информагентство АПА.

В общей сложности по делу перед судом предстали восемь фигурантов: все они релоканты из России — IT-разработчики, психологи и предприниматели, которые переехали в Азербайджан после начала частичной мобилизации осенью 2022 года.

Четверо подсудимых — Сергей Софронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов — получили по четыре года лишения свободы. Оставшиеся четверо — Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — приговорены к трем годам колонии.

Все признаны виновными по статье о незаконном обороте наркотических средств в составе организованной группы в особо крупном размере. Из материалов дела следует, что фигуранты вступили в сговор и закупили героин, метадон и метамфетамин для последующей перепродажи.

Ранее в Азербайджане к четырем годам лишения свободы был приговорен российский гражданин Александр Вайсеро, признанный виновным по делу о легализации денежных средств. Еще двое россиян — Игорь Заболотских и Ильнур Валитов — получили по три года.

Граждане РФ были массово задержаны в Азербайджане в период обострения двусторонних отношений, которое произошло на фоне задержания представителей азербайджанской диаспоры на Урале.

Ранее главу азербайджанской диаспоры Урала лишили гражданства России.

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