Аэропорт Шереметьево перешел на обслуживание рейсов по согласованию

В московском аэропорту «Шереметьево» ввели режим вылетов по согласованию. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

«Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в публикации.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства для обеспечения безопасности полетов. В расписании возможны корректировки, добавили в ведомстве.

До этого такие же ограничения были введены еще в двух аэропортах московского авиаузла — Домодедово и Жуковский. Оба аэропорта расположены в юго-восточном направлении от Москвы на расстоянии примерно 30–40 км друг от друга. Домодедово находится в 45 км от столицы на территории одноименного городского округа, а Жуковский — в 36 км от Москвы на бывшем аэродроме Раменское.

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В ночь на 18 июня Москва подверглась самой крупной атаке ВСУ за два года. В этот день в небе над столицей было сбито 194 БПЛА.

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