«Играет на руку противнику»: эксперт объяснил, почему нельзя публиковать кадры атак БПЛА

Распространение фото и видео с мест падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может сыграть на руку противнику, который активно использует подобный контент для информационных операций. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» предупредил политолог Илья Ухов.

«Дело даже не в прямой помощи вражеской разведке — в эпоху спутникового наблюдения многое видно и так. Куда серьезнее другое: украинские ресурсы мгновенно компилируют такие ролики и тиражируют их под апокалиптическими заголовками вроде «россияне бегут из Москвы». Это работает на создание нервной атмосферы внутри страны», – продолжил эксперт.

Винить человека, испытавшего эмоциональный шок, сложно, однако публиковать такие кадры все равно нельзя. Речь идет не только о законе, но и о гражданской ответственности, добавил он.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 992 БПЛА, 10 управляемых авиабомб и четыре крылатые ракеты «Фламинго». Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, российские войска уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил об уничтожении 14 украинских БПЛА на подлете к российской столице. Общее количество сбитых дронов, направлявшихся к городу, достигло 194.

Ранее российского блогера вызвали в полицию за публикацию видео повреждений МНПЗ в Капотне.