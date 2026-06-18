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Армия

Системы ПВО сбили 992 беспилотника и 10 авиабомб за сутки

МО: системы ПВО сбили 992 дрона, 10 авиабомб и четыре крылатые ракеты за сутки
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 992 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 10 управляемых авиабомб и четыре крылатые ракеты «Фламинго». Об этом сообщило Минобороны России в канале в мессенджере «Макс».

По данным оборонного ведомства, российские войска также уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 14 БПЛА Вооруженных сил Украины на подлете к российской столице. Общее количество сбитых дронов, направлявшихся к городу, достигло 194.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Вооруженным силам России необходимо наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, чтобы прекратить налеты беспилотников на регионы РФ. Необходимо начать «воевать всерьез», приближая тем самым капитуляцию Киева, подчеркнул депутат.

Ранее генерал-майор рассказал, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Москву.

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