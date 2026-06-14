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Общество

Юрист объяснил, имеют ли право забирать телефон у ребенка в лагере

Юрист Александров: лагерь не имеет права отбирать телефон у ребенка
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Телефон является частной собственностью ребенка либо его родителей. Изъять его у ребенка принудительно может только суд при наличии предусмотренных для этого законом оснований (ст. 235 ГК РФ). Естественно, что ничего подобного в случае с детским лагерем быть не может, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» юрист, учредитель юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров.

По словам эксперта, покупая путевку в детский лагерь, вы заключаете договор, условия которого должны выполнять. Например, если договором либо приложением к нему предусматривается ограничение использования телефонов, то вы либо ваш ребенок должны выполнять это добровольно, в частности сдавать телефоны на хранение.

«Но если вы или ваш ребенок отказываетесь отдавать телефон, то администрация лагеря не имеет права производить никаких изъятий телефона, поскольку это будет нарушать гарантированный Конституцией РФ принцип неприкосновенности собственности. При нарушении условий договора лагерь может иметь право расторгнуть договор, но в любом случае не будет иметь право на внесудебное изъятие телефона», — объяснил специалист.

Перед направлением ребенка в лагерь следует уточнить все условия договора, а также приложения к нему, в которых чаще всего содержатся правила, и принять решение после этого, советует эксперт.

Ранее психолог объяснила, в каком возрасте ребенку нужен первый телефон.

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