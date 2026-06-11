Психолог дала совет, как подготовить ребенка к поездке в лагерь

Ребенка нельзя отправлять в детский лагерь насильно — важно, чтобы у него была заинтересованность и навыки обслуживания себя. Об этом «Газете.Ru» рассказала детский психолог Наталья Наумова.

«Прежде всего мы узнаем о готовности ребенка поехать в лагерь по его желанию. Важно не заставлять ребенка ехать в лагерь, а чтобы возникла мотивация, интерес. Нужно, чтобы ребенок умел обслуживать себя, умел умываться, чистить зубы, мыться, переодеваться, чтобы ребенок мог выбирать себе одежду самостоятельно. Необходимы коммуникативные навыки общения со сверстниками, со взрослыми, умение попросить о помощи, сообщить о своей трудности. Важно, чтобы ребенок умел самостоятельно засыпать без помощи взрослого, он уже не просит родителей полежать с ним, поспать. То есть стрессоустойчивый ребенок, у которого эмоциональная стабильность должна быть, ребенок сформированный, готовый к тому, чтобы отправляться в лагерь. И, конечно же, нужно, чтобы лагерь не был наказанием для ребенка — не то, что он плохо себя вел, и родители так сильно устали, что отправили его в лагерь», — сказала она.

Наумова подчеркнула, что до поездки с ребенком лучше обсудить поездку, посмотреть фильмы о лагерной жизни, а если есть возможность — отправить его туда вместе с другом.

«Иногда первый раз в лагерь ребенку боязно ехать — интересно, но в то же время страшно. В таком случае можно поехать в лагерь, если есть возможность, посмотреть день открытых дверей, как там все обустроено, чтобы ребенок себе представил. Рассказать ему про лагерь, почитать совместно книжки, посмотреть фильмы про лагерную жизнь. Вместе пообсуждать, поделиться историями своей жизни, как родители ездили в оздоровительный детский лагерь, какой там они опыт приобрели, желательно делиться позитивным — таким, который не будет пугать и отталкивать ребенка, а воодушевит и захочется приобщиться. Также для первой поездки хорошо, если получится скооперироваться с каким-то знакомым уже ребенком. Хорошо, если это будет приятель или друг, одноклассник, с которым будет легче адаптироваться в детском коллективе», — добавила она.

Специалист уточнила, что лучше всего подобрать ребенку тематический лагерь согласно его интересам. По словам Наумовой, если ребенок просится домой во время смены, нужно выслушать его проблему и поддержать.

«Обычно в лагерь отправляют детей в возрасте от семи лет, но важно смотреть именно на психологическую готовность. Когда же ребенок у нас оказался в лагере и вдруг столкнулся с трудностями, первое желание, которое возникает — вернуться домой. Здесь важно побыть с ребенком, поговорить, узнать, что с ним происходит, поговорить с педагогами, разобраться в ситуации. Если есть в этом действительно необходимость, и прям ребенку невыносимо, то его забрать с детского коллектива. Но часто достаточно ребенку дать поддержку, немножечко его воодушевить, поддержать, настроить, и он готов продолжать свой летний оздоровительный отдых. Важно быть в контакте с вожатыми, с психологом лагеря для того, чтобы помочь ребенку», — заключила она.

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