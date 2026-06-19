Оперштаб Кубани прокомментировал информацию о загрязнении Черного моря

Информация о повышенном уровне химического загрязнения в Черном море у берегов Краснодарского края и загрязнении паразитами в реках региона не соответствует действительности. Об этом сообщает оперштаб Кубани в официальном Telegram-канале.

«Это фейк», — говорится в сообщении.

В оперштабе объяснили, что отчет Роспотребнадзора, на который ссылаются авторы постов о загрязнении Черного моря и других водоемов, действительно опубликован, но приведенные в нем сведения относились к прошлому году, а не к текущему. В настоящий момент эти данные не актуальны.

В оперштабе подчеркнули, что в опубликованном отчете итогов исследования воды в реках Краснодарского края вовсе нет.

В конце мая мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. По ее словам, на галечных пляжах и на одном километре песчаных, которые ранее вывели из зоны ЧС, устанавливают инфраструктуру. На остальных песчаных территориях продолжается отсыпка чистым песком, добавила она.

В 2025 году пляжи Анапы были официальнозакрыты для купания из-за превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в морской воде и грунте. Причиной этого стало крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Ранее три пляжа Анапы признали безопасными.