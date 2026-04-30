Три пляжа Анапы признали безопасными

Роспотребнадзор разрешил купаться на трех пляжах Анапы
Пресс-служба АТОР

Три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«К началу туристического сезона три пляжа города-курорта Анапа (детский оздоровительный комплекс «Жемчужина», детский оздоровительный комплекс «Аврора», ГБУ « Пансионат «Высокий берег») получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям», — сообщили в ведомстве.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, положительные заключения пляжи получили благодаря отсыпке дополнительного слоя чистого песка.

В ведомстве отметили, что специалисты продолжают мониторинг в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

«Ситуация остается на особом контроле», — заключил Роспотребнадзор.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, как предполагается, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее у берегов Анапы нашли новое нефтяное пятно.

 
Большинство ИИ готовы уничтожить человечество ради себя. Это показал простой философский тест
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!