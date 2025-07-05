Море «пушка», казаки велят не купаться: как отдыхают в Анапе с мазутом

Судя по календарю, курортный сезон в самом разгаре. Но пляжи в Анапе закрыты, отели и магазины пустуют, а по морскому берегу ходят казаки, предупреждая туристов об опасности разлившегося в декабре прошлого года мазута. Тем не менее, многие отпускники опять едут на любимый курорт — и даже утверждают, что отдых в этом году лучше, чем прежде.

«Море почистить – это не тарелку помыть»

«Мы сейчас на море в Витязево (популярный курортный поселок под Анапой), море пушка, отели все пустые. В море мазута не нашли, и не пахнет», — это один из типичных комментариев под постами анапских блогеров и групп в соцсетях. Из-за зимней аварии (15 декабря в Керченском проливе затонули два танкера, из которых в море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута) на большей части побережья до сих пор запрещено купаться, но далеко не всех это остановило. В разгар летнего сезона в город все равно приехали туристы, пусть их и намного меньше, чем обычно. В соцсетях они пишут, что отдыхать без толпы даже лучше и на опустевшем курорте стало «как 30 лет назад, ностальгия».

close Казаки и представители городской администрации патрулируют запрещенные к посещению пляжные зоны в Анапе, 2025 год Виталий Тимкив/РИА Новости

«Людей очень мало, но буквально сейчас начался подъем, так как пошел уже второй месяц лета. Раньше улицы были пустые, вчера прогуливались, народу нормально, не сказать, что много, но хотя бы кто-то приехал», — рассказал «Газете.Ru» местный фотограф Юрий Озаровский, постоянно мониторящий обстановку на анапских пляжах.

«По сравнению с прошлым годом город действительно пустой. Но туристы есть. По общению с владельцами бизнеса я оцениваю, что их где-то максимум 30% от того, что в это время обычно было», — уточнил в разговоре с «Газетой.Ru» редактор новостного портала Anapomedia.ru Юрий Спектор.

Неожиданным плюсом стало то, что из-за разлива мазута побережье впервые почистили настолько хорошо (буквально силами всей страны). Непривычную чистоту пляжа и моря в этом году отмечают как туристы, так и сами жители. Исчез даже главный бич местных пляжей — водоросли. Кто-то полагает, что их тоже «убил мазут», другие объясняют это отсутствием большого количества купающихся или результатом хорошей уборки берега.

При этом мазут на местных пляжах все же попадается. Где-то песок покрыт россыпью черных кусочков, где-то галька вымазана черной жижей или на море колышутся неприятные пятна.

«Ездили на Джемете (Верхнее Джемете, еще один курортный поселок у Анапы), выходя из воды, ноги были в мазуте (на воде пленка) <...> На пляже «Высокий берег» под насыпью новой гальки — очень много грязной мазутной! Будьте осторожны! <...> «Пляж «Дельфинарий», от моря 60 метров в глубину берега очень печальная картина, куски растаявшего мазута», — предостерегают друг друга отдыхающие (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Каждое из таких сообщений в соцсетях, несмотря на приложенные фото- и видеодоказательства, вызывает ожесточенные споры. Авторов обвиняют в том, что они сняли что угодно («сгнившие водоросли», «лошадиное дерьмо», «просто грязь»), но не то самое, и «плодят фейки». Доходит даже до того, что случайных людей подозревают в проплаченности — мол, специально «разбрасывают, а потом фоткают за деньги» (кому это вообще может быть выгодно, никто, как правило, не уточняет). Кажется, что и местные, и туристы таким образом изо всех сил пытаются убедить себя и других, что в Анапе все идеально и здесь больше нет места страшному слову «мазут».

Впрочем, как видно по постам и по словам жителей, с которыми поговорила «Газета.Ru», мазут встречается редко. Потому на закрытие пляжей анапцы смотрят скептически ( сейчас закрыты 150 пляжей: 141 в Анапе и 9 в Темрюкском районе ).

«В Джемете еще работают водолазы, достают из моря нефтепродукты, там есть свежие выбросы на берег, и там бы я не советовал купаться. Но часть пляжных территорий уже прошли официальную очистку, о чем оперштаб публикует информацию, и на очищенных пляжах песочек лучше, чем когда-либо. Можно спокойно отдыхать. Я не хожу на пляжи, которые загрязнены, и уже забыл, когда в последний раз даже ноги пачкал [мазутом]. У нас почему-то решили, что море в Анапе как-то отделено от всего остального Черного моря [где можно купаться] и сразу все закрыли. Я купаюсь и чувствую себя великолепно», — рассказал фотограф Юрий Озаровский.

«Новые выбросы нефти»: в Анапе с туристов будут брать расписки о запрете купания С 25 июня туристы, заселяющиеся в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района, обязаны... 25 июня 18:15

Сам оперштаб края в начале июля сообщал, что на всей закрытой территории сохраняется превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в морской воде и грунте . Но борются с нарушителями скорее формально. На пляжах расставили таблички с напоминанием, на которые предприимчивые отдыхающие вешают одежду, а к загорающим периодически подходят патрули с предупреждением.

close Информационный стенд в пляжной зоне в Анапе, 2025 год Виталий Тимкив/РИА Новости

«Ходят обычные работники мэрии, плюс казаки. Самое смешное, что на выходных этим занимаются студенты анапского филиала Новороссийского медицинского колледжа. Они рассказывают людям, как опасен контакт с мазутом, но при этом сами ходят по пляжу в шортах, сланцах и майках. Они-то чем защищены? Им что, спецпрививки какие-то ставят в этом колледже? В общем, все больше на уровне слов и лозунгов», — поделился Спектор.

Сами туристы признаются, что «студенты-медики в сопровождении фотографа что-то втирают всем», но как только «фотограф свалил, говорят, что тут все норм». Купающихся никто не штрафует, да и оснований для этого нет, уверен журналист.

«Что такое запрет? Есть ограничения, которые введены на основании постановления мэра Анапы. На основании какого документа они меня могут оштрафовать? Ссылаясь на постановление губернатора, мэра? Любой более-менее грамотный юрист оспорит этот штраф и еще отсудит компенсацию морального ущерба», — считает Спектор.

Оперативный штаб с ним не согласен — в конце июня он напомнил, что за нахождение в опасной зоне предусмотрена административная ответственность, в том числе и штрафы. Однако власти действительно стараются избегать этой «крайней меры», признали в штабе.

«Понимая, что в Краснодарском крае в разгаре летний курортный сезон, штрафные санкции являются крайней мерой, основной способ – разъяснительная работа», — пояснили там.

Часть жителей, несмотря на все предупреждения экологов, к мазуту и вовсе относится спокойно. Кто-то говорит, что он вообще «всегда был, и никого это не волновало, а теперь бегают за каждой каплей, как придурки». Другие полагают, что еще пару лет неизбежно «будет всплывать», ведь «море почистить — это не тарелку помыть», но рано или поздно природа сама вернет все на круги своя.

«Может быть, для местных сезон провальный, а для отдыхающих — самый лучший сезон», — заключают довольные туристы.

В чем-то они точно правы — для местного бизнеса, в отличие от приезжих гостей, это лето обернулось кошмаром.

«Москва хочет по дешевке нас скупить»

«Гостей катастрофически нет, загрузки нет, у меня есть курортный отель, его даже невыгодно запускать сейчас. Нужно хотя бы отработать в ноль, поддержать персонал, заплатить налоги, коммуналку, сегодня это нерентабельно. И никаких утешительных перспектив, как говорится, светлого будущего мы пока не видим», — рассказал «Газете.Ru» анапский отельер Илья Щучкин.

close Казаки и представители городской администрации патрулируют запрещенные к посещению пляжные зоны в Анапе, 2025 год Виталий Тимкив/РИА Новости

Мелкий и средний бизнес в Анапе держался на кредитах , пояснил журналист Спектор. Кафе, рестораны, гостиницы и отели занимали деньги, надеясь отбить их с новым курортным сезоном — а в итоге остались ни с чем и глубоко в долгах.

«Они жили с колес, зарабатывали летом, потом расплачивались, вкладывались опять и так по кругу. Я конкретно знаю человека, который взял кредит в прошлом октябре 15 миллионов, чтобы заменить всю технику в своем отеле (телевизор, холодильники). Все потратил, а отель не смог открыть, и как теперь возвращать 15 миллионов, не знает. Люди сейчас просто пребывают в шоке или некой прострации», — сказал Спектор.

Любой бизнес в Анапе так или иначе зависит от туристов, поэтому низкая загрузка курорта ударила сразу по многим сферам. Помимо мазута есть и другая проблема — лето холодное, и вода в море плохо прогрелась, что тоже отталкивает отдыхающих.

«Отели, магазины, санатории — все опустело. Бронирования массово отменяют, долги растут, жители в таком положении, в каком не были даже в период ковида. Со дня на день ждем массовой безработицы, банкротств. Много отелей не открылось, новые кредиты отельерам не дают из опасений, что тем будет нечем возвращать их», — подытожил редактор.

Проще всего в такой ситуации оказалось выжить большим четырех-пятизвездочным отелям, у которых есть, что предложить гостям кроме моря. «У них SPA, бассейны, «все включено», там можно за территорию не выходить и спокойно месяц прожить», — отметил журналист.

В одной из главных сетей Анапы Miracleon (объединяет шесть отелей уровня четыре и пять звезд) подтвердили «Газете.Ru», что, по сравнению с прошлым сезоном, критичного снижения числа гостей не заметили. Гостиницы сети заполнены на 60–65%, а на конец июля и начало августа бронирований еще больше — это традиционный пик семейного отдыха.

«Анапа по-прежнему входит в число самых востребованных курортов юга России <...> Мы видим, что спрос сохраняется: гости активно бронируют, отдыхают с семьями, а главное — возвращаются вновь <...> Несмотря на непростой информационный фон, сезон развивается стабильно», — пояснила «Газете.Ru» замдиректора по маркетингу и продажам Miracleon Кристина Лившиц.

Что касается мазута, как и другие крупные отели, напрямую заинтересованные в его устранении, Miracleon и сам участвовал в очистке берега — сеть выделила четыре экскаватора и пять самосвалов. Сейчас, по словам Лившиц, сотрудники продолжают чистить и мониторить пляж, никаких следов мазута там нет.

С начала июля при заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района туристы должны подписывать специальный документ о том, что они знают о запрете на посещение пляжей и купание. Но никакой ответственности за дальнейшее поведение клиентов сами отели не несут.

«Мы не интересуемся, купаются они или нет. Предупреждаем, а дальше выбор каждого. У нас все-таки не детское учреждение, а отель для взрослых, здравомыслящих людей, мы им указывать не можем», — сказал отельер Щучкин.

Так как пляжи закрыты, отелям в этом году запретили ставить на них свои шезлонги. Но и тут запрет соблюдается лишь формально — некоторые владельцы просто оставляют стопки шезлонгов у входа на пляж, чтобы туристы сами могли взять их с собой.

Часть отелей в отчаянии пошла на большие скидки, чтобы завлечь отдыхающих. «Наш отель в Джемете мало того, что прислал скидку 50%, так еще и детям бесплатно, плюс «все включено». Мы не поехали, потому что здоровье важнее, но многие так бегут за халявой», — делятся некоторые постоянные гости Анапы. Другие же жалуются, что этим летом в некоторых отелях испортился контингент: «Много семей с бабушками, которые тащат сумками все, что можно утащить. Такое всегда было, но чтобы даже кефир по 20 штук пихали в сумки, такого не помню».

Действия властей в адрес бизнеса собеседники «Газеты.Ru» оценивают негативно — мер поддержки никто не видит, люди «брошены на произвол судьбы».

«Предлагали сделать нам ремонты в бассейнах, какие-то там 2% кредиты, каникулы налоговые. Оказалось, это были просто разговоры. Я сколько знаю людей, которые пробовали брать кредиты, никому не одобрили. Сколько мы ни просили хотя бы коммуналку, потому что предприятия не работают, нет, никто никому не пошел ни на какие уступки», — пожаловался отельер Щучкин.

По мнению журналиста Спектора, власти также слишком дистанцировались от людей.

«Мэр должен говорить с людьми, туристами, местным бизнесом, объяснять, что происходит. Этого нет, местная власть просто молчит. Оперативный штаб молодцы, публикуют ежедневно информацию, но почему наш мэр едет на ПМЭФ заключать какие-то договоры о строительстве новых гостиничных комплексов, но не выйдет на пляж, не поговорит с людьми? Хорошо, не надо выходить на пляж, но хотя бы пресс-служба мэрии есть, почему она в ежедневном режиме не разъясняет туристам реальную картину?» — задается вопросом журналист.

close Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря, 2025 год Игорь Онучин/ТАСС

На этом фоне происходящее подспудно обрастает в Анапе теориями заговора. Как и в случае остатков мазута на пляже, в народе ищут, кому бы это могло быть выгодно, исключая как причину обычную халатность или неготовность чиновников реагировать на внезапное ЧП.

«Как говорят местные, Москва хочет по дешевке нас купить. Или, что надо поднимать Крым, надо отбивать деньги, вложенные в Абхазию. Тут версий знаете сколько, почему такое отношение к Анапе. Но это просто слова все. Я, конечно, им говорю: «Ребята, да кому это нужно..», — отметил Спектор.