В Анапе назвали сроки открытия купального сезона после ликвидации ЧС с танкерами

Пресс-служба АТОР

В Анапе купальный сезон откроется 1 июня после ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС) с танкерами у Керченского пролива. Об этом сообщила в своем Telegram-канале мэр города-курорта Светлана Маслова.

«Официально купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября», — написала она.

По данным Масловой, уже стартовали подготовительные работы. На галечных пляжах и на одном километре песчаных, которые ранее вывели из зоны ЧС, устанавливают инфраструктуру. На остальных песчаных территориях продолжается отсыпка чистым песком, добавила она.

Кроме того, в ближайшее время сотрудники предприятия «Курорты Анапы» приступят к боронованию и просеиванию песка на отсыпанных участках. После этого начнут устанавливать пляжную инфраструктуру, уточнила мэр.

В 2025 году пляжи Анапы были официально закрыты для купания. Оперштаб Кубани сообщал о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ в морской воде и грунте.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, как предполагается, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее три пляжа Анапы признали безопасными.

 
