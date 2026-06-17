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Армия

ВСУ оборудуют школы в Запорожье под огневые позиции

Мурачев: ВСУ оборудуют школы в Запорожье под склады, госпитали и огневые позиции
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Школы в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье оборудуются под укрепленные огневые позиции. Об этом РИА Новости заявил замминистра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.

«Есть информация, что в городе Запорожье школы оборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали, склады, чтобы в нужный момент ими воспользоваться», – сказал он.

До этого полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Украина не рассчитывала, что российские войска когда-нибудь будут наступать в Запорожской области, поэтому не подготовилась к обороне региона. Матвийчук подчеркнул, что ВС России с помощью штурмовых отрядов, дронов, тактической авиации, ракетных войск и других средств будут продвигаться.

В середине мая ВСУ перебросили под Запорожье три подразделения Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и два сводных подразделения национальной гвардии.

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