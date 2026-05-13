Стало известно о переброске подразделений украинской разведки под Запорожье

ТАСС: ВСУ перебросили под Запорожье подразделения ГУР и Нацгвардии Украины
ВСУ перебросили под Запорожье три подразделения Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и два сводных подразделения национальной гвардии. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур России.

По его словам, речь идет о пехоте и операторах беспилотников.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины используют гражданскую инфраструктуру в Запорожье в военных целях, превращая населенный пункт в крепость. Он отметил, что Запорожье «является городом-миллионником» (по состоянию на начало 2022 года в городе проживало около 710 000 человек, после начала конфликта население значительно сократилось).

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признал результаты референдума и продолжает вести обстрел региона. В настоящее время под контролем российской армии находится более 70% Запорожской области. Областной центр, город Запорожье, пока удерживают украинские войска.

Ранее в России раскрыли, за счет чего ускорится продвижение ВС РФ на Украине.

 
