Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и температура до +21°C прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По его данным, днем воздух в столице прогреется до +19-21°C. В ночь на субботу температура может понизиться до +10°C.

Ожидается западный и северо-западный ветер скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 748 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем столбики термометров покажут от +17 до +22°C. В отдельных районах региона возможны грозы. Ночью температура воздуха местами опустится до +8°C.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что ближе к выходным в столичном регионе погода будет становиться более летней – выйдет солнце, станет заметно теплее.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что дожди ливневого характера с грозами прогнозируются в Москве до конца июня, однако в столице ожидаются и солнечные дни. По его словам, ливни пока ничего необычного не принесли, они характерны для летнего периода в Москве.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу вернется жара.