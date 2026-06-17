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Общество

Москвичам рассказали, когда в столицу вернется жара

Синоптик Цыганков: жаркая погода вернется в Москву и МО только в июле
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текущая неделя в Москве и Московской области оказалась холоднее нормы на градус-полтора из-за влияния циклона, который стоит над Балтикой и захватывает Ленинградскую область. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Вторая половина недели, по его словам, будет облачной. Ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы. Ночные температуры до +12°C, дневные — до 21°C.

«Единственный день, когда погода даст передышку и приблизится к климатической норме, — это воскресенье. Именно тогда Москва может увидеть солнце и забыть о зонтах», — отметил эксперт.

До конца июня жара вряд ли вернется в столичный регион, а осадки уже перевыполнили план, добавил он.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что ориентировочно в ночь с четверга на пятницу Москва и Подмосковье постепенно выберутся из дождей, вместе с тем придет «робкое» потепление.

На начало будущей недели синоптик спрогнозировал дальнейшее потепление до +23…+25 градусов, отметив, что и оно будет недолгим.

Ранее стало известно о температуре воды в реках московского региона.

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