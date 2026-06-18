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Общество

Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Синоптик Ильин: в выходные в Москве будет солнечно, но дожди не отступят
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Ближе к выходным в столичном регионе погода будет становиться более летней – выйдет солнце, станет заметно теплее. В то же время пока дожди полностью не отступят, сообщил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

На завтра, 19 июня, он спрогнозировал дневные колебания температуры воздуха от +19 до +21 градуса, а также кратковременные дожди. Ночью ожидается от +10 до +12 градусов, сопровождать такую погоду будет ветер 6-11 м/с.

При этом в пятницу начнёт расти атмосферное давление (до 747 мм.рт.ст), аналогичная тенденция сохранится и в выходные. Это в целом улучшит погоду, на фоне чего в субботу днём ожидается от +20 до +22 градусов, а также солнечная погода. В то же время местами вновь пройдут кратковременные дожди.

«В воскресенье уже будет хорошая солнечная погода без осадков и с незначительной облачностью», — пообещал Ильин.

Во второй выходной, по его словам, ветер утихнет до 4-7 м/с, а воздух днём прогреется до +20…+25 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что дожди ливневого характера с грозами прогнозируются в Москве до конца июня, однако в столице ожидаются и солнечные дни. По его словам, ливни пока ничего необычного не принесли, они характерны для летнего периода в Москве.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу вернётся жара.

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